В «Спартаке» прокомментировали инцидент с участием Хинкеля и футболиста «Сочи»
Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на инцидент после матча 18-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи» (0:1), в котором футболист хозяев ударил ассистента главного тренера команды гостей Андреаса Хинкеля.
- © Dmitry Golubovich/Global Look Press
«В причинах случившегося разбираемся. Обратились к делегату матча с просьбой внести инцидент в протокол», — цитирует Фетисова «Чемпионат».
Ранее Тедеско заявил, что футболист «Сочи» ударил его ассистента.
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