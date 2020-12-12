В «Спартаке» прокомментировали инцидент с участием Хинкеля и футболиста «Сочи»

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на инцидент после матча 18-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи» (0:1), в котором футболист хозяев ударил ассистента главного тренера команды гостей Андреаса Хинкеля.

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