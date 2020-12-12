Тедеско заявил, что футболист «Сочи» ударил его ассистента

Один из футболистов «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля, ассистента главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между этими командами, который завершился поражением москвичей со счётом 0:1.

«Один из игроков «Сочи» ударил Хинкеля. Меня это очень сильно расстроило. Такого не должно происходить в футболе. Честно говоря, за моё время в России я первый раз сталкиваюсь с такими эпизодами. Понимаю, это ваша страна, и вы играете в футбол по своим правилам. Мне не очень приятно это всё видеть и слышать. Мне это не нравится», — заявил Тедеско в эфире «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что «Сочи» прервал беспроигрышную серию «Спартака» в РПЛ.