Тедеско заявил, что футболист «Сочи» ударил его ассистента

Короткая ссылка
Один из футболистов «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля, ассистента главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между этими командами, который завершился поражением москвичей со счётом 0:1.
Тедеско заявил, что футболист «Сочи» ударил его ассистента
  • © Пресс-служба ФК «Спартак»

«Один из игроков «Сочи» ударил Хинкеля. Меня это очень сильно расстроило. Такого не должно происходить в футболе. Честно говоря, за моё время в России я первый раз сталкиваюсь с такими эпизодами. Понимаю, это ваша страна, и вы играете в футбол по своим правилам. Мне не очень приятно это всё видеть и слышать. Мне это не нравится», — заявил Тедеско в эфире «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что «Сочи» прервал беспроигрышную серию «Спартака» в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить