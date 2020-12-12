Тедеско заявил, что футболист «Сочи» ударил его ассистента
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«Один из игроков «Сочи» ударил Хинкеля. Меня это очень сильно расстроило. Такого не должно происходить в футболе. Честно говоря, за моё время в России я первый раз сталкиваюсь с такими эпизодами. Понимаю, это ваша страна, и вы играете в футбол по своим правилам. Мне не очень приятно это всё видеть и слышать. Мне это не нравится», — заявил Тедеско в эфире «Матч Премьер».
Ранее сообщалось, что «Сочи» прервал беспроигрышную серию «Спартака» в РПЛ.