Уайт оценил стоимость UFC в $9—10 млрд

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт оценил текущую рыночную стоимость организации.
Уайт оценил стоимость UFC в $9—10 млрд
  • Reuters

«Сколько сейчас стоит UFC? Наверное, $9—10 млрд. Люди смеются надо мной 20 лет. Продолжайте смеяться! Обожаю насмешки. Во время пандемии мы выросли на 30% по ESPN. Затем, как только он начал выходить на средний уровень, мы выросли на 18—20% в этом году», — приводит слова Уайта TSN.

Он также отметил, что в этом году сильно выросли социальные сети промоушена, и подчеркнул, что на YouTube и в Instagram организация уступает только Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 

Ранее президент UFC назвал самый ожидаемый для себя бой 2021 года.

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