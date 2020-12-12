Президент UFC назвал самый ожидаемый для себя бой 2021 года

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, какой поединок ему больше всего хочется увидеть в 2021 году.

«Как фанат смешанных единоборств, я бы не мог не хотеть поединка Исраэля Адесаньи и Джона Джонса. Не знаю, случится ли их встреча. Знаю, что Джонс переходит в тяжёлый вес, а Адесанья — в полутяжёлый. Посмотрим, что произойдёт», — сказал Уайт в интервью TSN.

Адесанья является чемпионом UFC в среднем весе. Джонс долгое время владел титулом организации в полутяжёлом весе, но затем сделал пояс вакантным.

Ранее сообщалось, что UFC провёл более 26 тыс. тестов на коронавирус.