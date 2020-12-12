UFC провёл более 26 тыс. тестов на коронавирус
- АГН «Москва»
Как рассказал Уайт в интервью TSN, на данный момент организация провела 26 300 тестов на COVID-19, при этом с положительными результатами было 0,8%.
Отмечается, что стоимость затрат на тестирование составила около $17 млн.
Кроме того, Уайт сообщил, что с момента возобновления работы промоушена были перевезены 1470 бойцов, секундантов и сотрудников UFC, а также совершено 1,7 тыс. коммерческих рейсов и 3,4 тыс. чартерных.
Ранее сообщалось, что Фигередо и Морено показали одинаковый вес перед турниром UFC 256.