Скелетонистка Никитина победила на этапе КМ в Австрии

Короткая ссылка
Россиянка Елена Никитина заняла первое место на третьем этапе Кубка мира по скелетону в австрийском Игльсе.
Скелетонистка Никитина победила на этапе КМ в Австрии
  • РИА Новости

По итогам своей попытки Никитина показала результат в 53,74 секунды.

Серебро завоевала нидерландка Кимберли Бос. Бронзовой призёркой стала австрийка Янин Флок.

Россиянка Юлия Канакина заняла десятое место, а Алёна Фролова — 13-е.

Результаты первого заезда были аннулированы из-за инцидента с представительницей Американских Виргинских островов Кэти Танненбаум.

Ранее сообщалось, что скелетонистка врезалась в забытую на трассе щётку во время заезда на этапе КМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить