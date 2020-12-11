Скелетонистка Никитина победила на этапе КМ в Австрии
- РИА Новости
По итогам своей попытки Никитина показала результат в 53,74 секунды.
Серебро завоевала нидерландка Кимберли Бос. Бронзовой призёркой стала австрийка Янин Флок.
Россиянка Юлия Канакина заняла десятое место, а Алёна Фролова — 13-е.
Результаты первого заезда были аннулированы из-за инцидента с представительницей Американских Виргинских островов Кэти Танненбаум.
Ранее сообщалось, что скелетонистка врезалась в забытую на трассе щётку во время заезда на этапе КМ.