Скелетонистка Никитина победила на этапе КМ в Австрии

Россиянка Елена Никитина заняла первое место на третьем этапе Кубка мира по скелетону в австрийском Игльсе.

По итогам своей попытки Никитина показала результат в 53,74 секунды.

Серебро завоевала нидерландка Кимберли Бос. Бронзовой призёркой стала австрийка Янин Флок.

Россиянка Юлия Канакина заняла десятое место, а Алёна Фролова — 13-е.

Результаты первого заезда были аннулированы из-за инцидента с представительницей Американских Виргинских островов Кэти Танненбаум.

Ранее сообщалось, что скелетонистка врезалась в забытую на трассе щётку во время заезда на этапе КМ.