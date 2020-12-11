Скелетонистка врезалась в забытую на трассе щётку во время заезда на этапе КМ

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Скелетонистка Кэти Танненбаум, представляющая Американские Виргинские острова, в ходе своего заезда на третьем этапе Кубка мира в австрийском Игльсе врезалась в щётку, которую забыли убрать с трассы во время подготовки с соревнованиям.
Скелетонистка врезалась в забытую на трассе щётку во время заезда на этапе КМ
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Спортсменка серьёзно не пострадала, несмотря на то что врезалась в забытый инвентарь.

Организаторы этапа приняли решение аннулировать результаты первой попытки для всех 20 участниц. Таким образом, победительница будет определена по итогам второго заезда.

Ранее сообщалось, что Александр Третьяков выиграл этап КМ по скелетону в Игльсе.

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