Скелетонистка врезалась в забытую на трассе щётку во время заезда на этапе КМ

Скелетонистка Кэти Танненбаум, представляющая Американские Виргинские острова, в ходе своего заезда на третьем этапе Кубка мира в австрийском Игльсе врезалась в щётку, которую забыли убрать с трассы во время подготовки с соревнованиям.

© РИА Новости / Владимир Астапкович

Спортсменка серьёзно не пострадала, несмотря на то что врезалась в забытый инвентарь. Meu Deus!!! Esqueceram uma vassoura na pista durante a etapa de Innsbruck 🇦🇹 da Copa do Mundo de Skeleton e a atleta Kate Tannenbaum 🇻🇮 a acertou em plena velocidade!!!



Poderia ter acontecido um acidente muito grave na Áustria!!! pic.twitter.com/eSPook5AUv — Surto Olímpico (@SurtoOlimpico) December 11, 2020 Организаторы этапа приняли решение аннулировать результаты первой попытки для всех 20 участниц. Таким образом, победительница будет определена по итогам второго заезда. Ранее сообщалось, что Александр Третьяков выиграл этап КМ по скелетону в Игльсе.