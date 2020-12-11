Скелетонистка врезалась в забытую на трассе щётку во время заезда на этапе КМ
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
Спортсменка серьёзно не пострадала, несмотря на то что врезалась в забытый инвентарь.
Meu Deus!!! Esqueceram uma vassoura na pista durante a etapa de Innsbruck 🇦🇹 da Copa do Mundo de Skeleton e a atleta Kate Tannenbaum 🇻🇮 a acertou em plena velocidade!!!— Surto Olímpico (@SurtoOlimpico) December 11, 2020
Poderia ter acontecido um acidente muito grave na Áustria!!! pic.twitter.com/eSPook5AUv
Организаторы этапа приняли решение аннулировать результаты первой попытки для всех 20 участниц. Таким образом, победительница будет определена по итогам второго заезда.
Ранее сообщалось, что Александр Третьяков выиграл этап КМ по скелетону в Игльсе.