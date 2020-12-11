Галактионов оценил итоги жеребьёвки Евро-2021 для молодёжной сборной России по футболу
- РИА Новости
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«Группа ровная, рабочая, будем изучать соперников. На разных стадиях возрастных категорий мы играли и с Францией, и с Исландией. Стиль игры понятен, но, безусловно, изучать индивидуально каждого игрока и команду мы будем более плотно и пристально. Потом будет понятно, как с точки зрения стратегии будем действовать против них», — приводит слова Галактионова ТАСС.
Евро-2021 пройдёт в Венгрии и Словении. С 24 по 31 марта состоится групповой этап. Матчи групп A и C пройдут в Венгрии, а групп B и D — в Словении. Плей-офф пройдёт с 31 мая по 6 июня.
Ранее сообщалось, что на групповом этапе Евро-2021 молодёжная сборная России сыграет с командами Исландии, Франции и Дании.