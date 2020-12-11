Галактионов оценил итоги жеребьёвки Евро-2021 для молодёжной сборной России по футболу

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.

«Группа ровная, рабочая, будем изучать соперников. На разных стадиях возрастных категорий мы играли и с Францией, и с Исландией. Стиль игры понятен, но, безусловно, изучать индивидуально каждого игрока и команду мы будем более плотно и пристально. Потом будет понятно, как с точки зрения стратегии будем действовать против них», — приводит слова Галактионова ТАСС.

Евро-2021 пройдёт в Венгрии и Словении. С 24 по 31 марта состоится групповой этап. Матчи групп A и C пройдут в Венгрии, а групп B и D — в Словении. Плей-офф пройдёт с 31 мая по 6 июня.

Ранее сообщалось, что на групповом этапе Евро-2021 молодёжная сборная России сыграет с командами Исландии, Франции и Дании.