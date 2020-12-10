Хэмилтон выступит на Гран-при Абу-Даби

Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон сможет принять участи в заключительном, 17-м этапе сезона 2020 года — Гран-при Абу-Даби.

Как сообщает пресс-служба команды Mercedes, тесты Хэмилтона на коронавирус дали отрицательные результаты, а его период самоизоляции завершился.

Британский пилот пропустил Гран-при Сахира, прошедший на минувшей неделе, из-за выявления у него коронавирусной инфекции. Его заменял пилот Williams Джордж Расселл.

Гран-при Абу-Даби пройдёт 11—13 декабря.

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