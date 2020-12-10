Хэмилтон выступит на Гран-при Абу-Даби
- Reuters
Как сообщает пресс-служба команды Mercedes, тесты Хэмилтона на коронавирус дали отрицательные результаты, а его период самоизоляции завершился.
Британский пилот пропустил Гран-при Сахира, прошедший на минувшей неделе, из-за выявления у него коронавирусной инфекции. Его заменял пилот Williams Джордж Расселл.
Гран-при Абу-Даби пройдёт 11—13 декабря.
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