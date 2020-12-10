Квят признался, что не понимает, почему Alpha Tauri затягивает с объявлением состава

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Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят заявил, что не знает, почему его команда затягивает с объявлением пилота, который в следующем году станет напарником Пьера Гасли.
Квят признался, что не понимает, почему Alpha Tauri затягивает с объявлением состава
  • Reuters

«Мы с командой поговорили друг с другом. Я не знаю, почему это занимает так много времени. Вам лучше задать этот вопрос Хельмуту Марко», — цитирует Квята портал F1maximaal.nl.

Red Bull может заменить в следующем сезоне Квята пилотом своей молодёжной программы Юки Цунодой, но об этом должно быть объявлено после окончания нынешнего чемпионата.

Перед заключительным этапом в Абу-Даби россиянин занимает 14-е место в личном зачёте. На его счету 32 очка. Лучшим результатом Квята в этом сезоне стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи. 

Ранее Квят подвёл итоги своего выступления в сезоне-2020.

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