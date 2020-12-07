Квят подвёл итоги своего выступления в сезоне-2020

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Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят считает, что в сезоне-2020 он вырос как гонщик.
Квят подвёл итоги своего выступления в сезоне-2020
  • Reuters

«Оглядываясь на сезон в целом, можно сказать, что он не был так уж плох, даже если иногда результаты оказывались не такими, как хотелось, когда я и моя команды заслуживали больше очков, чем в итоге получали. Иногда это расстраивало, но в целом в этом году у меня было много сильных гонок, за что я благодарен. Это был год взлётов и падений, но я чувствовал, что вырос как пилот. У меня стало намного больше опыта, и я мог сохранять хладнокровие, когда дела шли не так, как надо. Мне удалось провести сильную вторую половину чемпионата, я доволен этим. Это был уникальный сезон, проведённый в необычных обстоятельствах. Каждый, кто участвовал в нём, запомнит это надолго. Всем в Alpha Tauri приходилось работать ещё усерднее. В этом году мы определённо сделали шаг вперёд», — цитирует Квята пресс-служба Alpha Tauri.

В календаре «Формулы-1» до завершения сезона осталась одна гонка — Гран-при Абу-Даби.

Ранее Квят назвал Гран-при Сахира лучшим для себя уикендом в сезоне.

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