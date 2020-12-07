Квят назвал Гран-при Сахира лучшим для себя уик-эндом в сезоне

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят поделился эмоциями после гонки на 16-м этапе «Формулы-1» — Гран-при Сахира.

«Для меня это был очень хороший уик-энд, и я надеялся на еще более лучший результат сегодня. Когда появилась машина безопасности, я подумал, что сейчас неподходящее время, но всё же седьмое место — это неплохо», — цитирует Квята пресс-служба Alpha Tauri.

Он отметил, что во время минувшей гонки была проделана правильная командная работа. По его мнению, он сначала отлично провёл квалификацию, а затем очень хорошо проехал в основной гонке.

«Я очень доволен своим выступлением. Это была хорошо проведённая гонка и лучший уик-энд в году для меня», — добавил Квят.

Квят занял по итогам Гран-при Сахира седьмое место.

Ранее сообщалось, что гонщик Racing Point Серхио Перес выиграл Гран-при Сахира.