В МИДе отреагировали на принятие США закона Родченкова

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала закон Родченкова, который недавно был подписан президентом США Дональдом Трампом.

«Не только в нашей стране, а и во всём мире здравомыслящие коллеги считают данный закон политически мотивированным. Это экстерриториальное применение американского законодательства в отношении иностранных тренеров, агентов, менеджеров, представителей государственных учреждений может подорвать всю действующую антидопинговую систему», — сказала Захарова.

Закон Родченкова позволяет судам США выносить уголовные приговоры за применение допинга на спортивных мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Он назван именем информатора WADA Григория Родченкова.

Ранее в ОКР назвали принятый в США закон Родченкова неприемлемым.