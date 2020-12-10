В МИДе отреагировали на принятие США закона Родченкова

Короткая ссылка
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала закон Родченкова, который недавно был подписан президентом США Дональдом Трампом.
В МИДе отреагировали на принятие США закона Родченкова
  • Reuters

«Не только в нашей стране, а и во всём мире здравомыслящие коллеги считают данный закон политически мотивированным. Это экстерриториальное применение американского законодательства в отношении иностранных тренеров, агентов, менеджеров, представителей государственных учреждений может подорвать всю действующую антидопинговую систему», — сказала Захарова.

Закон Родченкова позволяет судам США выносить уголовные приговоры за применение допинга на спортивных мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Он назван именем информатора WADA Григория Родченкова.

Ранее в ОКР назвали принятый в США закон Родченкова неприемлемым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить