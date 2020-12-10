Геркус считает, что следующий выход «Локомотива» в групповой этап ЛЧ может случиться через десятки лет

Бывший гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус подвёл итоги выступления клуба в Лиге чемпионов УЕФА.

«Руководители «Локомотива» в мае этого года давали максимально отрицательную оценку прошлой лигочемпионской кампании. Для исправления этой ситуации ими был принят на работу из венгерского чемпионата молодой тренер под новую клубную идеологию. Назвать то, что мы видели на протяжении шести туров, результативным или атакующим футболом у меня не поворачивается язык. Это наиболее закрытый, самый оборонительный футбол из всех возможных. Команду избивают все 90 минут. Редко она убегает на половину соперника, чтобы отдышаться, после чего продолжается избиение», — написал Геркус в своём Telegram.

Также бывший гендиректор раскритиковал работу клуба на трансферном рынке.

«Ещё одной задачей была провозглашена новая трансферная стратегия: покупать молодых футболистов и продавать с барышом. Под эти цели потрачено более €15 млн этим летом и ещё €4 — прошлым. На деле же куплены откровенно низкокачественные игроки, которые никому не нужны и лишь засоряют ростер клуба. Но мы отвлеклись, сегодня мы говорим о Лиге чемпионов 2020. Её итогом стали для «Локомотива» традиционные три очка, маловразумительная игра, наконец, «засвеченность» молодёжи. Но надо радоваться и этому, поскольку следующий поход в группу ЛЧ случится неизвестно когда, возможно, через десятки лет», — написал Геркус в своём Telegram.

На групповом этапе ЛЧ «Локомотив» трижды сыграл вничью и три раза проиграл.

Ранее Одемвингие выразил мнение, что «Локомотив» достойно сыграл в матче с «Баварией» в ЛЧ.