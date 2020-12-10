Одемвингие считает, что «Локомотив» достойно сыграл в матче с «Баварией» в ЛЧ

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Бывший футболист московского «Локомотива» Питер Одемвингие прокомментировал поражение команды от мюнхенской «Баварии» в матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Одемвингие считает, что «Локомотив» достойно сыграл в матче с «Баварией» в ЛЧ
  • © REUTERS/Andreas Gebert

«Пропустили первый гол только на 60 минуте. «Локомотив» выступил достойно, тем более создавали моменты. В первом матче уступили 1:2, сейчас снова хорошо себя показали. Показатели достойные, это говорит о том, что команда заслушивает выступлений в Лиге чемпионов», — цитирует Одемвингие «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что, хотя «Локомотив» и занимает третий год кряду последнее место в группе, прослеживается положительная динамика в выступлениях железнодорожников. При этом эксперт подчеркнул, что красно-зелёным пора улучшать результаты в ЛЧ. По его мнению, помешать этому может ежегодная смена состава, а также тот факт, что команда не играет в еврокубках так же, как она действует в национальном чемпионате.

«Они начинают играть другим способом, а всегда нужно показывать свою игру и уже по ходу встречи что-то менять. На каждую игру надо выходить с надеждой, что даже большим клубам можно испортить вечер. Именно с таким менталитетом нужно выступать в еврокубках, чтобы занять хотя бы второе или третье место», — добавил Одемвингие. 

«Локомотив» на выезде уступил «Баварии» со счётом 0:2 и занял последнее место в группе A, набрав три очка по итогам группового этапа Лиги чемпионов. 

Ранее Тина Канделаки отреагировала на поражение «Локомотива» от «Баварии» в Лиге чемпионов.

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