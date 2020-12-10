Канделаки отреагировала на поражение «Локомотива» от «Баварии» в Лиге чемпионов

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Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на поражение московского «Локомотива» от мюнхенской «Баварии» в матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Канделаки отреагировала на поражение «Локомотива» от «Баварии» в Лиге чемпионов
  • © REUTERS/Andreas Gebert

«Перрончик тронется, вагон останется. Ну хорошо, останется состав из трёх вагонов. Такая вот грустная футбольная песня на хорошем русском языке», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

«Локомотив» на выезде уступил «Баварии» со счётом 0:2 и занял последнее место в группе A, набрав три очка по итогам группового этапа Лиги чемпионов. 

Ранее тренер «Баварии» признался, что поверил в победу над «Локомотивом» после первого гола.

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