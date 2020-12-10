Тренер «Баварии»: поверил в победу над «Локомотивом» после первого гола

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над московским «Локомотивом» в матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

«После первого гола я понял, что мы победим «Локомотив». Мне понравилось, как команда провела матч, проявила себя как единый коллектив, действовала компактно и выполнила план на игру. «Бавария» провела отличный групповой этап», — цитирует Флика РИА Новости.

«Локомотив» на выезде уступил «Баварии» со счётом 0:2 и занял последнее место в группе A, набрав три очка по итогам группового этапа Лиги чемпионов. «Бавария» же с первого места вышла в плей-офф турнира, набрав 16 очков.

Ранее Марко Николич выразил мнение, что выступление «Локомотива» в ЛЧ нельзя назвать провальным.