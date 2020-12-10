Николич считает, что выступление «Локомотива» в ЛЧ нельзя назвать провальным

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич после поражения от мюнхенской «Баварии» в шестом туре Лиги чемпионов подвёл итог выступлению российской команды в турнире.

«Мы завершили групповой этап Лиги чемпионов, перед турниром в нас мало кто верил. Первые четыре тура были хорошими для нас, а последние 10 дней нас преследовали неудачи, были большие проблемы», — цитирует Николича РИА Новости.

Он отметил, что в последнем матч с «Баварией» он мог использовать мало игроков, но даже в такой ситуации команда смогла создавать моменты, но после перерыва сказалась усталость и короткая скамейка. Также он похвалил молодых игроков железнодорожников, которые смогли достойно себя показать.

«Если смотреть на все туры, были матчи, когда мы могли победить. Но не считаю, что выступление «Локомотива» стало провальным», — добавил Николич.

«Локомотив» на выезде уступил «Баварии» со счётом 0:2 и занял последнее место в группе A, набрав три очка по итогам группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее Николич заявил, что не может ничего сказать плохого о «Локомотиве» после поражения от «Баварии».