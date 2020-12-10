Николич заявил, что не может ничего плохого сказать о «Локомотиве» после поражения от «Баварии»

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич сказал, что не может ничего плохого сказать о своей команде после поражения от мюнхенской «Баварии» в заключительном, шестом туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Николич заявил, что не может ничего плохого сказать о «Локомотиве» после поражения от «Баварии»
  • © REUTERS/Sergio Perez

«Ничего плохого не могу сказать о команде. Много игроков не играли. Многие выходили не на своих позициях. Но команда билась. В первом тайме даже были моменты. Просто не хватило опыта», — заявил специалист в эфире «Матч ТВ».

По его словам, он может сказать о своих игроках только хорошее, подчеркнув, что команда сегодня рано устала, так как практически не было людей, способных однозначно усилить игру, выйдя на замену. При этом он отметил, что даже в такой ситуации «Локомотив» бился до конца и показал характер.

«Ситуация с теми, кто пропускал игру, непонятная. Я не знаю, что там. Надеюсь, они будут играть в следующем матче. Нам нужны свежие игроки. Нужно отработать последние туры на профессиональном уровне», — добавил Николич.

«Локомотив» на выезде уступил «Баварии» со счётом 0:2 и занял последнее место в группе A, набрав три очка по итогам группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что российские команды одержали одну победу в 18 матчах Лиги чемпионов.

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