Российские команды одержали одну победу в 18 матчах Лиги чемпионов

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Российские команды по итогам завершившегося группового этапа футбольной Лиги чемпионов одержали всего одну победу.
Российские команды одержали одну победу в 18 матчах Лиги чемпионов
  • © REUTERS/Sergey Pivovarov

Единственную победу за 18 матчей добыл «Краснодар», одолевший со счётом 1:0 французский «Ренн».

Также на счету краснодарцев две ничьи — с «Ренном» и английским «Челси».

«Зенит» и «Локомотив» не выиграли ни одного матча на групповой стадии.

Петербургская команда один раз сыграла на своём поле вничью с итальянским «Лацио» и уступила в остальных пяти встречах.

«Локомотив» дважды разошёлся миром с испанским «Атлетико» и один раз добился ничьей с австрийским «Зальцбургом». В остальных трёх матчах железнодорожники терпели поражение.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» уступил «Баварии» в заключительном туре группового этапа ЛЧ.

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