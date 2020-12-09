Стало известно время ухода «Спартака» в отпуск

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Игроки «Спартака» уйдут в отпуск после матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Стало известно время ухода «Спартака» в отпуск
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Об этом сообщает «Р-Спорт».

Эта игра должна состояться 16 декабря. До неё, 12 декабря, москвичи проведут гостевую встречу с «Сочи».

Выход команды из отпуска намечен на 13 января. В этот день футболисты пройдут медосмотр. Два первых сбора «Спартака» пройдут в Дубае. Третий состоится на клубной базе в Тарасовке либо в Сочи.

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