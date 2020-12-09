Романцев прокомментировал увольнение Газизова

Самый титулованный тренер в истории московского «Спартака» Олег Романцев отреагировал на решение красно-белых о прекращении сотрудничества с гендиректором Шамилем Газизовым.

«Приглашение и увольнение Цорна, как и приглашение и увольнение Газизова, прошли мимо меня. Я не могу что-то комментировать, так как я с ними незнаком. То, что «Спартак» идёт в лидерах и претендует на чемпионство, наверное, заслуга как одного, так и второго. Как правило, руководство делает любые перестановки в расчёте на усиление. Значит, у них есть более сильный вариант. Я не вхож туда, не знаю, что там произошло. Значит, что-то Газизов недоработал, как я понимаю. Но первое место говорит о том, что надо сказать ему спасибо», — цитирует Романцева «РБ-Спорт».

Ранее Романцев высказался о жеребьёвке квалификации ЧМ для сборной России.