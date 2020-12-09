Романцев: с той игрой, которую сборная России показывала в последних турах Лиги наций, будет тяжело попасть на ЧМ

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Олег Романцев оценил итоги жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года для отечественной национальной команды.
Романцев: с той игрой, которую сборная России показывала в последних турах Лиги наций, будет тяжело попасть на ЧМ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Не думаю, что кто-то из соперников выше нас уровнем. Сборная России в последних матчах произвела удручающее впечатление, но, я думаю, это не её игра — Черчесов разберётся, почему так получилось. С той игрой, что мы показали в начале Лиги наций, должны выходить. С той, что в конце, будет тяжело. Если же будем выступать, как действительно умеем, то группа у нас довольно удачная, я считаю. Самый опасный соперник? Это Хорватия, наверное. Хоть она и не та, что была на чемпионате мира в России. Но там всё-таки играть в футбол умеют», — цитирует Романцева «РБ-Спорт».

Сборная России попала в группу H, где встретится с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

Ранее Черчесов высказался о календаре сборной в квалификации ЧМ-2022.

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