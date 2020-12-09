Романцев: с той игрой, которую сборная России показывала в последних турах Лиги наций, будет тяжело попасть на ЧМ

Бывший главный тренер сборной России по футболу Олег Романцев оценил итоги жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года для отечественной национальной команды.

«Не думаю, что кто-то из соперников выше нас уровнем. Сборная России в последних матчах произвела удручающее впечатление, но, я думаю, это не её игра — Черчесов разберётся, почему так получилось. С той игрой, что мы показали в начале Лиги наций, должны выходить. С той, что в конце, будет тяжело. Если же будем выступать, как действительно умеем, то группа у нас довольно удачная, я считаю. Самый опасный соперник? Это Хорватия, наверное. Хоть она и не та, что была на чемпионате мира в России. Но там всё-таки играть в футбол умеют», — цитирует Романцева «РБ-Спорт».

Сборная России попала в группу H, где встретится с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

Ранее Черчесов высказался о календаре сборной в квалификации ЧМ-2022.