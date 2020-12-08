Черчесов о календаре сборной в квалификации ЧМ-2022: положительных или отрицательных эмоций не испытываем

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о расписании матчей национальной команды в квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Если говорить о расписании матчей, то думаю, что оно примерно одинаково для всех команд. Понятно, что будем изучать соперников и готовиться ко всем играм со всей ответственностью. Первый выезд в марте — достаточно непростой с точки зрения логистики и перелётов. На нём и будем концентрироваться в первую очередь», — приводит слова Черчесова пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Он также отметил, что предстоит тщательно продумать подготовку с учётом сложного разъездного графика команды в марте.

«Также отметим, что гостевой матч с Кипром пройдёт в сентябре в дневное время, и там наверняка будет очень жарко. Ну и завершим отборочный цикл в Хорватии. Это тоже важный момент, ведь последние матчи всегда стоят особняком. В целом же положительных или отрицательных эмоций по поводу календаря не испытываем. Воспринимаем его как данность, тем более что в составлении расписания мы участия не принимали», — добавил специалист.

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее стало известно расписание матчей сборной России по футболу в квалификации ЧМ-2022.