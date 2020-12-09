Экс-футболист сборной России имеет статус подозреваемого по делу о договорных матчах в Молдавии

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Бывший футболист сборной России, а также московского «Динамо», мадридского «Атлетико» и «Марселя» Игорь Добровольский имеет статус подозреваемого по делу о договорных матчах в Молдавии.
Экс-футболист сборной России имеет статус подозреваемого по делу о договорных матчах в Молдавии
  • © REUTERS/Clodagh Kilcoyne

«Игорь Добровольский имеет статус подозреваемого. На данный момент с подозреваемыми работают. Пока что он свою вину в совершении преступления не признаёт», — сказал и. о. главы антикоррупционного центра Сергей Гаважук, слова которого приводит kp.md.

Всего среди подозреваемых числится 11 человек. Четверо были задержаны на 72 часа и помещены в изолятор, а ещё двое будут объявлены в розыск. Среди подозреваемых — футболисты пяти клубов высшей лиги. Фигурантам дела грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Операция проведена совместно с Европолом и УЕФА, которые предоставили местным органам необходимую информацию. Согласно информации следствия, с 2017 года группа лиц занимались договорными матчами.

В настоящее время Добровольский является главным тренером молдавской команды «Динамо-Авто». В прошлом он также тренировал сборную Молдовы.

Ранее сообщалось, что российский защитник Айдов пожизненно отстранён от футбола.

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