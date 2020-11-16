СМИ: Российский защитник Айдов пожизненно отстранён от футбола

Российский защитник Дмитрий Айдов пожизненно отстранён от футбола по решению Международной федерации футбола (ФИФА).

Как сообщает «Прессбол», 38-летнему игроку запрещено участвовать в футбольной деятельности во всех странах мира. Отмечается, что он не может быть допущен в какой-либо роли к соревнованиям и любым мероприятиям, организованным ФИФА и локальными федерациями, а также к проектам, финансируемым правительствами стран.

Айдов выступал за «Гомель» в 2017 и 2018 годах.

Ранее сообщалось, что за сдачу игры чемпионата Белоруссии с БАТЭ, которая прошла 13 июня 2018 года (0:3), Айдов получил $12 тыс. от экс-футболиста Виктора Боровицкого, а также $10 тыс. — за проигрыш брестскому «Динамо» 29 июня того же года (0:6).