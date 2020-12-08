Бывший спартаковец Алекс признался в любви к России

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Бывший игрок «Спартака» Алекс рассказал, какие впечатления остались у него от России.
Бывший спартаковец Алекс признался в любви к России
  • © РИА Новости / Илья Питалев

По словам бразильца, он счастлив и горд тем, что судьба привела его в эту страну.

«Бог был очень щедр ко мне. Именно поэтому я сейчас очень скучаю по России, по Москве, по моим спартаковским партнёрам, по Лужникам, по торсиде. Меня приняли там как родного», — приводит слова Алекса Sportbox.ru.

Он также признался, что после ухода из «Спартака» общался с Жано Ананидзе, Сергеем Паршивлюком и фанатами красно-белых в соцсетях. Но со временем контакт прервался.

«В общем, я до сих пор влюблён в Россию. И точно бы не уехал оттуда до конца контракта, если бы не беременность жены. Она как раз тогда носила нашего второго сына. Именно поэтому в мае 2011-го я возвратился на родину», — подытожил Алекс.

Ранее сообщалось, что Алекс Крал назвал матч «Спартака» с «Зенитом» одним из важнейших в сезоне.

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