Крал назвал матч «Спартака» с «Зенитом» одним из важнейших в сезоне
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- РИА Новости
«Матч с «Зенитом» назову одним из важнейших в сезоне. Во-первых, это крутое противостояние, а во-вторых, «Зенит» борется с нами за титул и попадание в Лигу чемпионов. Я уже не раз говорил это. Матчи против команд из нижней части таблицы не менее важны, поскольку часто в них ты находишься даже под более сильным давлением, чем в дерби. Поэтому необходимо концентрироваться на каждом матче», — цитирует Крала «Спорт-Экспресс».
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги 16 декабря.
Ранее в «Спартаке» отреагировали на празднование Мирзова после гола в матче ЦСКА.