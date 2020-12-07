Крал назвал матч «Спартака» с «Зенитом» одним из важнейших в сезоне

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге,

«Матч с «Зенитом» назову одним из важнейших в сезоне. Во-первых, это крутое противостояние, а во-вторых, «Зенит» борется с нами за титул и попадание в Лигу чемпионов. Я уже не раз говорил это. Матчи против команд из нижней части таблицы не менее важны, поскольку часто в них ты находишься даже под более сильным давлением, чем в дерби. Поэтому необходимо концентрироваться на каждом матче», — цитирует Крала «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги 16 декабря.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на празднование Мирзова после гола в матче ЦСКА.