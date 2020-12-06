В «Спартаке» отреагировали на празднование Мирзова после гола в матче ЦСКА

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Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала празднование полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова после забитого мяча в ворота ЦСКА в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который завершился со счётом 2:2.
В «Спартаке» отреагировали на празднование Мирзова после гола в матче ЦСКА
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Агент Мирз. Миссия выполнена», — говорится в Twitter-аккаунте «Спартака».

Напомним, что «Спартаку» принадлежат права на хавбека. «Химки» арендовали его до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Мирзов посвятил «Спартаку» гол в матче с ЦСКА, показав после забитого мяча ромб, который присутствует в эмблеме красно-белых.

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