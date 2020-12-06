В «Спартаке» отреагировали на празднование Мирзова после гола в матче ЦСКА

Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала празднование полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова после забитого мяча в ворота ЦСКА в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который завершился со счётом 2:2.

© РИА Новости / Алексей Филиппов

«Агент Мирз. Миссия выполнена», — говорится в Twitter-аккаунте «Спартака». Напомним, что «Спартаку» принадлежат права на хавбека. «Химки» арендовали его до конца сезона. Ранее сообщалось, что Мирзов посвятил «Спартаку» гол в матче с ЦСКА, показав после забитого мяча ромб, который присутствует в эмблеме красно-белых. Агент Мирз 😎



Mission completed 🔴⚪️ pic.twitter.com/x3V3YG3ldV — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 6, 2020