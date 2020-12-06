В «Спартаке» отреагировали на празднование Мирзова после гола в матче ЦСКА
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
«Агент Мирз. Миссия выполнена», — говорится в Twitter-аккаунте «Спартака».
Напомним, что «Спартаку» принадлежат права на хавбека. «Химки» арендовали его до конца сезона.
Ранее сообщалось, что Мирзов посвятил «Спартаку» гол в матче с ЦСКА, показав после забитого мяча ромб, который присутствует в эмблеме красно-белых.
Агент Мирз 😎— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 6, 2020
Mission completed 🔴⚪️ pic.twitter.com/x3V3YG3ldV