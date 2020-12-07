Губерниев считает, что сборной России повезло с группой в отборе ЧМ-2022

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу группы сборной России по футболу в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года.

«Жеребьёвка могла быть и хуже. С этими командами можно сражаться — даже за первое место в группе. Хорватия уже не та, которая была в том четвертьфинале, она стала слабее. Повторюсь, нам в хорошем смысле повезло. Соперники непростые, но мы обязаны выходить на чемпионат мира из этой группы. Возможно, даже с первого места», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов обрадовался попаданию России в одну группу с Хорватией, а не Германией.