Черчесов обрадовался попаданию России в одну группу с Хорватией, а не с Германией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал результаты жеребьёвки отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Россияне сыграют с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

«Все команды, которые нам попались, мы знаем. Обрабатывали информацию. Опыт подсказывает, что в конкретный день и час надо быть готовыми к игре. До жеребьёвки мы долго спорили: лучше быть во второй корзине или в третьей. Жизнь показала, что Хорватия — лучший вариант, чем, например, Германия. Есть судьба, от которой мы не уйдём», — сказал Черчесов в эфире программы «Наши парни» в YouТube.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин назвал Хорватию фаворитом российской группы в отборе к ЧМ-2022.