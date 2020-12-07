Черчесов обрадовался попаданию России в одну группу с Хорватией, а не с Германией

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал результаты жеребьёвки отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.
Черчесов обрадовался попаданию России в одну группу с Хорватией, а не с Германией
  • Reuters

Россияне сыграют с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

«Все команды, которые нам попались, мы знаем. Обрабатывали информацию. Опыт подсказывает, что в конкретный день и час надо быть готовыми к игре. До жеребьёвки мы долго спорили: лучше быть во второй корзине или в третьей. Жизнь показала, что Хорватия — лучший вариант, чем, например, Германия. Есть судьба, от которой мы не уйдём», — сказал Черчесов в эфире программы «Наши парни» в YouТube.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин назвал Хорватию фаворитом российской группы в отборе к ЧМ-2022.

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