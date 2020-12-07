Аршавин назвал Хорватию фаворитом российской группы в отборе к ЧМ-2022

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Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о соперниках национальной команды в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года.
Аршавин назвал Хорватию фаворитом российской группы в отборе к ЧМ-2022
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Подопечные Станислава Черчесова сыграют с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

«Хорваты — сильные ребята, обученные, образованные. То же «Динамо» из Загреба занимает первое место в группе Лиги Европы с ЦСКА. Армеец Никола Влашич — сильная фигура в европейском футболе. Ещё будет играть Лука Модрич. Сборная Хорватии будет фаворитом нашей группы. Но мы тоже боеспособны в этой группе. Хорватия и Словения — из бывшей Югославии. Между ними ожидается рубилово. Даже лидеры будут терять очки. Рабочая группа нам попалась, я считаю», — сказал Аршавин в эфире программы «Наши парни» на YouTube.

Ранее игрок сборной Дмитрий Баринов заявил, что Россия будет бороться с Хорватией за выход на ЧМ-2022.

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