Польховский: после эстафеты у ребят прибавится уверенности
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«Была возможно завоевать медаль, но не всё получилось у Логинова. Видимо, он решил рискнуть, но не совсем всё получилось. Борьба была интересная, спортсмены отдали все силы, чтобы улучшить результат. «Чёрный четверг» прошёл. После эстафеты у ребят прибавится уверенности», — приводит слова Польховского «Матч ТВ».
Российская сборная в составе Матвея Елисеева, Антона Бабикова, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова заняла четвёртое место, уступив победителям 1 минуту 8,0 секунды, без штрафных кругов и использовав семь дополнительных патронов.
Ранее Эдуард Латыпов признался, что испытывает смешанные ощущения от эстафеты в Контиолахти.