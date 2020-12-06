Польховский: после эстафеты у ребят прибавится уверенности

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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказал мнение о выступлении мужской команды в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Польховский: после эстафеты у ребят прибавится уверенности
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Была возможно завоевать медаль, но не всё получилось у Логинова. Видимо, он решил рискнуть, но не совсем всё получилось. Борьба была интересная, спортсмены отдали все силы, чтобы улучшить результат. «Чёрный четверг» прошёл. После эстафеты у ребят прибавится уверенности», — приводит слова Польховского «Матч ТВ».

Российская сборная в составе Матвея Елисеева, Антона Бабикова, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова заняла четвёртое место, уступив победителям 1 минуту 8,0 секунды, без штрафных кругов и использовав семь дополнительных патронов.

Ранее Эдуард Латыпов признался, что испытывает смешанные ощущения от эстафеты в Контиолахти.

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