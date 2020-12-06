Биатлонист Латыпов признался, что испытывает смешанные ощущения от эстафеты в Контиолахти

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Россиянин Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на втором этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Биатлонист Латыпов признался, что испытывает смешанные ощущения от эстафеты в Контиолахти
  • Reuters

«Впечатления смешанные. Не всё сделал, что хотел. Хотел без промахов отработать стоя и дать возможность ребятам побороться за медали. Слишком сильно подошёл к стойке, и с этим, наверное, связаны промахи. В самом конце сломалась палка — ещё небольшая потеря секунд. Всё складывается из мелочей. В этой гонке была хорошая борьба, все ребята — молодцы, но нам чуть-чуть не хватило. Надеюсь, в каждой гонке будем бороться за медали дальше», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Латыпов бежал третий этап эстафеты, приняв её у Антона Бабикова. Он использовал два дополнительных патрона на двух огневых рубежах.

Ранее Бабиков заявил, что ему пришлось «выворачиваться наизнанку» на последнем круге в эстафете на этапе КМ в Контиолахти.

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