Бабиков об эстафете в Контиолахти: пришлось выворачиваться наизнанку на последнем круге

Короткая ссылка
Россиянин Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на втором этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Бабиков об эстафете в Контиолахти: пришлось выворачиваться наизнанку на последнем круге
  • Reuters

«Пришлось выворачиваться наизнанку на последнем круге. На первом и втором кругах приходилось работать за соперниками, потому что понимал, что я не в тех кондициях, чтобы вести группу. Больше рассчитывал на сокращение отрыва на рубеже. На последнем круге уже пытался вывернуться на максимум. Несмотря на второй этап, были достаточно сильные соперники, плотно боролись. Все, видно, шли на зубах. Старался сделать всё, что мог. Конечно, не получилось прямо в тройку ворваться, но я верил в команду. Очень уверен в своей стрельбе, просто нужно отрегулировать опущенное. Вся проведённая работа должна настроить организм на нужный лад», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

Бабиков бежал второй этап эстафеты, приняв её у Матвея Елиесеева. Он использовал один дополнительный патрон на двух огневых рубежах.

Ранее Александр Логинов признался, что расстроен результатом в эстафете на этапе КМ в Контиолахти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить