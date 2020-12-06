Бабиков об эстафете в Контиолахти: пришлось выворачиваться наизнанку на последнем круге

Россиянин Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на втором этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

«Пришлось выворачиваться наизнанку на последнем круге. На первом и втором кругах приходилось работать за соперниками, потому что понимал, что я не в тех кондициях, чтобы вести группу. Больше рассчитывал на сокращение отрыва на рубеже. На последнем круге уже пытался вывернуться на максимум. Несмотря на второй этап, были достаточно сильные соперники, плотно боролись. Все, видно, шли на зубах. Старался сделать всё, что мог. Конечно, не получилось прямо в тройку ворваться, но я верил в команду. Очень уверен в своей стрельбе, просто нужно отрегулировать опущенное. Вся проведённая работа должна настроить организм на нужный лад», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

Бабиков бежал второй этап эстафеты, приняв её у Матвея Елиесеева. Он использовал один дополнительный патрон на двух огневых рубежах.

Ранее Александр Логинов признался, что расстроен результатом в эстафете на этапе КМ в Контиолахти.