Логинов признался, что расстроен результатом в эстафете на этапе КМ в Контиолахти

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Россиянин Александр Логинов прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на втором этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Логинов признался, что расстроен результатом в эстафете на этапе КМ в Контиолахти
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Это биатлон. В любой гонке можно пытаться зацепиться за медаль, тем более что всё решается до последней стрельбы. Честно, я очень расстроен. Для того чтобы бороться, нужно было рисковать с первого круга, пытаться навязывать борьбу… Не где-то на последнем рубеже, где уже отставание 20 секунд. Понимаю, что сейчас я, наверное, не готов к этому риску. Но я старался и хотел цепляться за возможность бороться за пьедестал. Конечно, я стрелял не в своём режиме. Где-то старался сделать выстрел уже, чтобы соперники его услышали. В этом есть свой психологический момент, возможно, он на кого-то повлиял. Конечно, мне жаль, что не получилось вытащить команду в призы», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Он отметил, что от старта к старту его функциональное состояние улучшается.

«В Хохфильцене я настраиваюсь на другой результат. Понимаю, что это совсем не те места, ради которых я тренировался и сюда приехал. Надеюсь, что буквально через пару дней я смогу всё изменить. Завтра утром выезжаем отсюда, даже есть время выспаться», — добавил спортсмен.

Логинов бежал заключительный, четвёртый этап эстафеты, приняв её у Эдуарда Латыпова. Он использовал три дополнительных патрона на двух огневых рубежах.

Ранее сообщалось, что норвежцы выиграли эстафету на КМ по биатлону в Контиолахти.

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