Зобнин — об интервью Черчесова: для игроков сборной там не было ничего нового

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Зобнин высказал мнение о нашумевшем интервью главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Огненное интервью получилось, чего уж там. Видно было, что накипело после поражения, что Станислав Саламович хотел высказаться. Но для нас там не было ничего нового. Нам в лицо он говорит всё то же самое. Любое интервью тренера прежде всего адресовано футболистам, когда бы и где бы он их не давал. И я вас уверяю, что футболисты обязательно смотрят их, если не в прямом эфире, то пересматривают в записи точно», — приводит слова Зобнина kp.ru.

Он отметил, что в команде бывают и более жёсткие разговоры, как на собраниях, так и личные.

«Жёстко? Может быть. Но человек гнёт свою линию, характер у него такой, и например мне такие разговоры помогали. Я Станислава Саламовича давно знаю, ещё по «Динамо». Он меня там 20-летнего на две недели в дубль отправил за то, что огрызнулся на тренировке. И мне помогло это в нужный момент понять, что ты, молодой, должен работать и работать, а не рот свой открывать. Это закаляет. Но нужно понимать, что Черчесов жёстко что-то говорит тебе не потому, что ты ему не нравишься, а потому, что он хочет сделать тебя лучше. Он хочет тебя подтолкнуть, он хочет, чтобы ты прогрессировал, чтобы с тобой команда выигрывала, становилась сильнее. Он выбивает тебя из зоны комфорта, чтобы ты рос и выходил на следующий уровень. Более того, если он так делает, значит, видит, что тебе есть куда расти. И когда ты начинаешь понимать, для чего он всё это делает, негатив уходит, и ты говоришь себе: «Ок, всё нормально, работаем», — добавил футболист.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением по поводу интервью Черчесова.