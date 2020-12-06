Зобнин — об интервью Черчесова: для игроков сборной там не было ничего нового
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- РИА Новости
«Огненное интервью получилось, чего уж там. Видно было, что накипело после поражения, что Станислав Саламович хотел высказаться. Но для нас там не было ничего нового. Нам в лицо он говорит всё то же самое. Любое интервью тренера прежде всего адресовано футболистам, когда бы и где бы он их не давал. И я вас уверяю, что футболисты обязательно смотрят их, если не в прямом эфире, то пересматривают в записи точно», — приводит слова Зобнина kp.ru.
Он отметил, что в команде бывают и более жёсткие разговоры, как на собраниях, так и личные.
«Жёстко? Может быть. Но человек гнёт свою линию, характер у него такой, и например мне такие разговоры помогали. Я Станислава Саламовича давно знаю, ещё по «Динамо». Он меня там 20-летнего на две недели в дубль отправил за то, что огрызнулся на тренировке. И мне помогло это в нужный момент понять, что ты, молодой, должен работать и работать, а не рот свой открывать. Это закаляет. Но нужно понимать, что Черчесов жёстко что-то говорит тебе не потому, что ты ему не нравишься, а потому, что он хочет сделать тебя лучше. Он хочет тебя подтолкнуть, он хочет, чтобы ты прогрессировал, чтобы с тобой команда выигрывала, становилась сильнее. Он выбивает тебя из зоны комфорта, чтобы ты рос и выходил на следующий уровень. Более того, если он так делает, значит, видит, что тебе есть куда расти. И когда ты начинаешь понимать, для чего он всё это делает, негатив уходит, и ты говоришь себе: «Ок, всё нормально, работаем», — добавил футболист.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением по поводу интервью Черчесова.