Матыцин — об интервью Черчесова: личные оценки не должны выноситься в эфир

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением по поводу резонансного интервью главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
Матыцин — об интервью Черчесова: личные оценки не должны выноситься в эфир
  • АГН «Москва»

«Надо серьёзно подумать о культуре взаимоотношений, высказываний в спорте. Спорт — значимая часть нашей жизни, но иногда его превращают в некий шоу-бизнес, меряют по этим лекалам», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч! Страна».

Он отметил, что в Министерстве спорта намерены делать всё возможное, чтобы за соревнованиями следили, не ориентируясь на отдельные интервью.

«Профессиональный анализ должен быть сделан профессионалами, наверное, он не должен выноситься в эфир. Личная жизнь и личные оценки не должны выноситься в эфир», — добавил Матыцин.

Недавно в интервью Черчесов подверг критике некоторых игроков сборной России, что вызвало бурную реакцию в прессе.  

Ранее Александр Кержаков оценил слова Черчесова о форварде ЦСКА Фёдоре Чалове и нападающем «Сочи» Антоне Заболотном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить