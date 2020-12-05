Матыцин — об интервью Черчесова: личные оценки не должны выноситься в эфир

Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением по поводу резонансного интервью главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

«Надо серьёзно подумать о культуре взаимоотношений, высказываний в спорте. Спорт — значимая часть нашей жизни, но иногда его превращают в некий шоу-бизнес, меряют по этим лекалам», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч! Страна».

Он отметил, что в Министерстве спорта намерены делать всё возможное, чтобы за соревнованиями следили, не ориентируясь на отдельные интервью.

«Профессиональный анализ должен быть сделан профессионалами, наверное, он не должен выноситься в эфир. Личная жизнь и личные оценки не должны выноситься в эфир», — добавил Матыцин.

Недавно в интервью Черчесов подверг критике некоторых игроков сборной России, что вызвало бурную реакцию в прессе.

Ранее Александр Кержаков оценил слова Черчесова о форварде ЦСКА Фёдоре Чалове и нападающем «Сочи» Антоне Заболотном.