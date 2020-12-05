Кержаков оценил слова Черчесова о Чалове и Заболотном
- РИА Новости
«Только главный тренер вправе решать, кого вызывать в сборную, а кого — нет», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».
Специалист отметил, что у Чалова есть потенциал, но пока ему не хватает стабильности.
«Думаю, Чалов об этом недостатке знает и старается от него избавиться, поскольку на раздолбая никак не похож. Заболотный действует в силовой манере, работоспособен, неуступчив в борьбе. Но грешит разбазариванием голевых моментов», — добавил Кержаков.
Недавно в интервью Черчесов подверг критике некоторых игроков сборной России, что вызвало бурную реакцию в прессе. Кроме того, ЦСКА резко отреагировал на слова тренера в отношении Чалова.
Ранее футболист Максим Канунников отметил, что для Черчесова нет авторитетов и лидеров.