Кержаков оценил слова Черчесова о Чалове и Заболотном

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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, ныне возглавляющий «Томь», прокомментировал высказывания главного тренера национальной команды Станислава Черчесова о форвардах сборной Фёдоре Чалове и Антоне Заболотном.
Кержаков оценил слова Черчесова о Чалове и Заболотном
  • РИА Новости

«Только главный тренер вправе решать, кого вызывать в сборную, а кого — нет», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что у Чалова есть потенциал, но пока ему не хватает стабильности.

«Думаю, Чалов об этом недостатке знает и старается от него избавиться, поскольку на раздолбая никак не похож. Заболотный действует в силовой манере, работоспособен, неуступчив в борьбе. Но грешит разбазариванием голевых моментов», — добавил Кержаков.

Недавно в интервью Черчесов подверг критике некоторых игроков сборной России, что вызвало бурную реакцию в прессе. Кроме того, ЦСКА резко отреагировал на слова тренера в отношении Чалова.

Ранее футболист Максим Канунников отметил, что для Черчесова нет авторитетов и лидеров.

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