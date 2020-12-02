Канунников: для Черчесова нет авторитетов и лидеров

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Форвард «Крыльев Советов» Максим Канунников рассказал о работе в «Амкаре» под руководством Станислава Черчесова, который в настоящее время возглавляет сборную России.
Канунников: для Черчесова нет авторитетов и лидеров
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Он очень требовательный. Если есть задачи — выполняй. К каждой игре мы много готовились тактически, действия игроков от матча к матчу отличались. Выходя на поле, мы знали, как именно защищаться и атаковать. Черчесов объяснял очень подробно, разжёвывал тактику. Если в матче ты не выполнял задачу, то получал обоснованную критику. Он всё подмечал, потому все выжимали из себя максимум и не могли расслабиться даже на разминке. Перед каждой тренировкой Черчесов рассказывал шутки из своей жизни — устраивал минуты разрядки. На первом же разговоре в раздевалке Черчесов увидел, что массажист сидел к нему спиной: «Уважаемый, когда главный тренер разговаривает, то надо смотреть на него». А тот ответил: «Ещё насмотримся друг на друга». На следующий день человека в команде не было. Для Саламовича нет авторитетов и лидеров. Если кто-то неправильно себя ведёт по отношению к партнёрам или не выполняет тренерские установки, то не играет и отправляется в дубль. Жору Пеева и Заху Сиракова любила вся Пермь, но когда они что-то высказали, то отправились в дубль», — цитирует Канунникова «Чемпионат».

Черчесов возглавлял «Амкар» с 2013 по 2014 год.

Ранее Черчесов заявил, что на Евро-2020 будет выступать уже другая сборная России.

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