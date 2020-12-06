Доктор ЦСКА рассказал о сложностях возвращения к играм после паузы из-за COVID-19

Короткая ссылка
Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о том, насколько игроки команды оказались готовы играть в условиях плотного графика, когда сезон-2019/20 возобновился после паузы, связанной с пандемией коронавирусной инфекции.
Доктор ЦСКА рассказал о сложностях возвращения к играм после паузы из-за COVID-19
  • Reuters

«Исходя из того, что футболисты очень профессионально отнеслись к своей физической форме во время домашней изоляции, можно сказать, что возврат к общей тренировочной деятельности прошёл вполне нормально. Важную роль сыграла координация работы тренерского штаба и медицинской службы ЦСКА, соблюдение всех санитарных правил. Всё это свело к минимуму наши потери из-за вируса после возврата к обычной футбольной жизни», — приводит слова Керимова сайт армейцев.

Ранее сообщалось, что Игорь Дивеев признан лучшим молодым футболистом РПЛ 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить