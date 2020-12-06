Доктор ЦСКА рассказал о сложностях возвращения к играм после паузы из-за COVID-19

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о том, насколько игроки команды оказались готовы играть в условиях плотного графика, когда сезон-2019/20 возобновился после паузы, связанной с пандемией коронавирусной инфекции.

«Исходя из того, что футболисты очень профессионально отнеслись к своей физической форме во время домашней изоляции, можно сказать, что возврат к общей тренировочной деятельности прошёл вполне нормально. Важную роль сыграла координация работы тренерского штаба и медицинской службы ЦСКА, соблюдение всех санитарных правил. Всё это свело к минимуму наши потери из-за вируса после возврата к обычной футбольной жизни», — приводит слова Керимова сайт армейцев.

Ранее сообщалось, что Игорь Дивеев признан лучшим молодым футболистом РПЛ 2020 года.