Дивеев признан лучшим молодым футболистом РПЛ 2020 года 

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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев стал лауреатом премии «Первая пятёрка», вручаемой лучшему футболисту Российской премьер-лиги (РПЛ) до 21 года.
Дивеев признан лучшим молодым футболистом РПЛ 2020 года 
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом сообщается на сайте Детской футбольной лиги.

По итогам Дивеев набрал 370 голосов. Второе место занял полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин (255), а тройку замкнул защитник «Динамо» Роман Евгеньев (204).

На награду также претендовали Константин Марадишвили (ЦСКА), Данил Глебов («Ростов»), Павел Маслов, Наиль Умяров (оба — «Спартак»), Станислав Магкеев («Локомотив») и Артём Голубев («Уфа»).

Ранее Станислав Черчесов назвал лучшего молодого футболиста России.

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