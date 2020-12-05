Дивеев признан лучшим молодым футболистом РПЛ 2020 года
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Об этом сообщается на сайте Детской футбольной лиги.
По итогам Дивеев набрал 370 голосов. Второе место занял полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин (255), а тройку замкнул защитник «Динамо» Роман Евгеньев (204).
На награду также претендовали Константин Марадишвили (ЦСКА), Данил Глебов («Ростов»), Павел Маслов, Наиль Умяров (оба — «Спартак»), Станислав Магкеев («Локомотив») и Артём Голубев («Уфа»).
Ранее Станислав Черчесов назвал лучшего молодого футболиста России.