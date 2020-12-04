Кириченко: то, что мы проигрываем австрийцам, уже не должно никого удивлять

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Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал поражение армейцев от австрийского «Вольфсберга» (0:1) в матче пятого тура Лиги Европы и вылет команды из турнира.
Кириченко: то, что мы проигрываем австрийцам, уже не должно никого удивлять
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Вчерашняя игра была совершенно никакой. ЦСКА проиграл в решающем матче дома, даже не сумев превзойти соперника по качеству игры. У «Вольфсберга» было больше опасных моментов, потому тут все закономерно. То, что мы проигрываем австрийцам, уже не должно никого удивлять. Наши четвёртые-пятые команды чемпионата проигрывают клубам из Грузии и Израиля. Если рассматривать Австрию в этом ряду, то ничего странного здесь нет. Не нужно обольщаться, что мы чем-то выше австрийских команд. Тот же «Зальцбург» показал, что ничем не хуже других европейских клубов», — цитирует Кириченко Sport24.

Ранее Гончаренко заявил, что не считает провальным трансфер Гайча в ЦСКА.

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