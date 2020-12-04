Моуринью заявил, что намерен тренировать ещё 10—15 лет

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, сколько ещё лет планирует работать.

«Есть разница между успехом и успешной карьерой. Я всегда считал, что есть очень большая разница. Успех — это мгновение. Другое дело — успешная карьера, основанная на ежегодной работе. Этого я всегда хотел. Я знаю, что люди, вероятно, не думают так обо мне, но я считаю себя очень скромным человеком и всегда стараюсь учиться и становиться лучше. Это такая профессия, где только опыт может сделать тебя лучше. Я действительно верю, что сегодня я намного лучше, чем был 10—20 лет назад. Мне 57 лет, я ещё очень молод для тренера, потому не удивлюсь, если буду тренировать ещё 10—15 лет», — цитирует Моуринью INews.

После десяти туров в Английской премьер-лиге (АПЛ) «Тоттенхэм» вместе с «Ливерпулем» делит первое место. Оба клуба имеют по 21 очку.

Ранее сообщалось, что «Милан», «Тоттенхэм» и ещё 12 клубов вышли в плей-офф Лиги Европы.