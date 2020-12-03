Эберг выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Миронова — десятая

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Шведка Ханна Эберг одержала победу в спринтерской гонке на 7,5 км на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Эберг выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Миронова — десятая
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Шведская биатлонистка преодолела дистанцию за 21 минуту 11,5 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах.

Второе место заняла француженка Анаис Шевалье. Тройку призёров замкнула ещё одна представительница Швеции — сестра победительницы гонки Эльвира Эберг.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, финишировавшая десятой, с одним промахом и уступившая победительнице 1 минуту 3,7 секунды. Тамара Воронина без промахов заняла 27-е место, Евгения Павлова с тремя промахами — 44-я, Ульяна Кайшева, также с тремя промахами — 54-я, а Анна Гореева с пятью промахами — 81-я.

Ранее сообщалось, что Лариса Куклина прокомментировала свой отказ от выступления в спринте на втором этапе КМ в Контиолахти.

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