СМИ: «Локомотив» рассматривает Газизова на пост гендиректора вместо Кикнадзе

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Московский «Локомотив» контактировал с генеральным директором столичного «Спартака» Шамилем Газизовым по поводу возможного сотрудничества.
СМИ: «Локомотив» рассматривает Газизова на пост гендиректора вместо Кикнадзе
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», в случае ухода Газизова из «Спартака» функционер может сменить Василия Кикнадзе на должности генерального директора «Локомотива».

Отмечается, что пока Газизов не проводил официальные переговоры с «Локомотивом», но уже обсудил с клубом возможность сотрудничества.

До этого в прессе появилась информация, согласно которой Газизов близок к расторжению контракта со «Спартаком».

Ранее Василий Уткин отреагировал на информацию о возможном уходе Газизова из «Спартака».

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