СМИ: «Локомотив» рассматривает Газизова на пост гендиректора вместо Кикнадзе
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- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», в случае ухода Газизова из «Спартака» функционер может сменить Василия Кикнадзе на должности генерального директора «Локомотива».
Отмечается, что пока Газизов не проводил официальные переговоры с «Локомотивом», но уже обсудил с клубом возможность сотрудничества.
До этого в прессе появилась информация, согласно которой Газизов близок к расторжению контракта со «Спартаком».
Ранее Василий Уткин отреагировал на информацию о возможном уходе Газизова из «Спартака».