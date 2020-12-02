Уткин: Газизову обязательно надо съездить в Петербург поискать свою перчатку

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Блогер и журналист Василий Уткин отреагировал на возможный уход генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова из московского клуба.
Уткин: Газизову обязательно надо съездить в Петербург поискать свою перчатку
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Я не думаю, что Шамиля Газизова уволят до конца первой части сезона. Это не по-людски. Последняя игра в Санкт-Петербурге. Ему нужно обязательно туда съездить. Поискать свою перчатку. Она же там где-то валяется. Зима близко, рукам тоже нужно тепло», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

В одном из своих ранних интервью Газизов заявлял о том, что хотел бы «бросить перчатку» «Зениту».

После 16 туров РПЛ «Спартак» и «Зенит» набрали по 32 очка и делят 1—3-е места в турнирной таблице вместе с московским ЦСКА. В 19-м туре, который станет последним перед зимним перерывом, сине-бело-голубые и красно-белые встретятся в Санкт-Петербурге. Матч пройдёт 16 декабря.

Ранее Газизов прокомментировал информацию о своём скором уходе из «Спартака».

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