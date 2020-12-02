Газизов прокомментировал информацию о своём скором уходе из «Спартака»

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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, согласно которой он близок к достижению договорённости с клубом о досрочном расторжении контракта.
Газизов прокомментировал информацию о своём скором уходе из «Спартака»
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«Не понимаю о чем речь. Я продолжаю работать в «Спартаке», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

52-летний функционер работает в московском клубе с июля 2020 года.

Ранее появилась информация, что Газизов близок к уходу из «Спартака».

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