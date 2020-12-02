Газизов прокомментировал информацию о своём скором уходе из «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, согласно которой он близок к достижению договорённости с клубом о досрочном расторжении контракта.

Twitter

© ФК «Спартак-Москва»