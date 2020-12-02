Шойгу сообщил о поставленном в новые медцентры оборудовании

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в медицинские центры, построенные российскими военными во время эпидемии, поставлено более 116 тыс. единиц медицинского оборудования.

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Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину в ходе видеосовещания. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24». «В медцентры поставлено более 116 тыс. единиц медицинского оборудования, включая аппараты ИВЛ, компьютерные томографы, ЭКМО, УЗИ и реанимации», — заявил министр. По его словам, сформирован необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. Ранее Шойгу сообщил, что в Вооружённых силах России началась массовая вакцинация от коронавируса.