Шойгу сообщил о поставленном в новые медцентры оборудовании
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Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину в ходе видеосовещания. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
«В медцентры поставлено более 116 тыс. единиц медицинского оборудования, включая аппараты ИВЛ, компьютерные томографы, ЭКМО, УЗИ и реанимации», — заявил министр.
По его словам, сформирован необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.
Ранее Шойгу сообщил, что в Вооружённых силах России началась массовая вакцинация от коронавируса.