В ВС России началась массовая вакцинация от коронавируса

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Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Вооружённых силах России. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
В ВС России началась массовая вакцинация от коронавируса
  • РИА Новости

«В соответствии с поручением президента началась вакцинация личного состава Вооружённых сил против новой коронавирусной инфекции», — цитирует главу Минобороны РИА Новости.

По его словам, всего планируется привить более 400 тыс. военнослужащих. К настоящему времени прививку сделали свыше 2,5 тыс. военных, до конца года это число должно вырасти до 80 тыс.

Ранее начальник войск РХБ защиты ВС генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал о работе по борьбе с коронавирусом за рубежом.

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