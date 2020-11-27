В ВС России началась массовая вакцинация от коронавируса
- РИА Новости
«В соответствии с поручением президента началась вакцинация личного состава Вооружённых сил против новой коронавирусной инфекции», — цитирует главу Минобороны РИА Новости.
По его словам, всего планируется привить более 400 тыс. военнослужащих. К настоящему времени прививку сделали свыше 2,5 тыс. военных, до конца года это число должно вырасти до 80 тыс.
Ранее начальник войск РХБ защиты ВС генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал о работе по борьбе с коронавирусом за рубежом.